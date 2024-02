Le rose più costose al mondo: Napoli in Top 20 davanti al Milan, ecco quanto ha speso ADL

Il Napoli ha speso negli anni (ricordiamo: cifre sempre al netto delle cessioni) 445 milioni di euro per arrivare alla squadra attuale,

Il Manchester United, attualmente sesto in classifica in Premier League con 15 punti di ritardo dal Liverpool primo, batte il record per la squadra più costosa di sempre. È quanto emerge dal report The UEFA European Club Finance and Investment Landscape, rapporto semestrale tenuto dalla UEFA sul panorama economico-finanziario dei circa 700 club di prima divisione in Europa.

Quanto sono costati i Red Devils? Per costruire la squadra attualmente a disposizione di Erik Ten Hag sono stati spesi, nel corso degli anni, un miliardo e 422 milioni di euro, una cifra (il dato fa riferimento alla fine del 2023 e non considera quindi la campagna acquisti invernale) che supera il precedente record fissato dal Real Madrid nel 2020. Il podio è completato dal Manchester City - un miliardo e 286 milioni di euro - e dal Chelsea con un miliardo e 84 milioni di euro.

La Juventus è costata 180 milioni in più dell'Inter. Nella top ten delle squadre più costose del momento - si considera l'investimento il totale dei costi dei trasferimenti necessari per arrivare alla rosa attuale - si piazzano anche due italiane. Come prevedibile, si tratta di Juventus e Inter: i bianconeri arrivano a 890 milioni di euro (ottavi in assoluto), mentre i nerazzurri si fermano a 589, con una differenza di 180 milioni. Altre due italiane in top 20: il Napoli ha speso negli anni (ricordiamo: cifre sempre al netto delle cessioni) 445 milioni di euro per arrivare alla squadra attuale, mentre il Milan si ferma a 336. Colpisce il dato del Bayern Monaco, ieri battuto dalla Lazio ma spesso considerato una corazzata: 534 milioni di euro non sono pochi, ma fanno dei tedeschi soltanto la tredicesima squadra più costosa del panorama europeo.