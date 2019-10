Le statistiche alla sosta: sono due i fedelissimi di Ancelotti, Younes ha giocato meno di tutti

In totale sono 22 i giocatori utilizzati da Ancelotti, quello che ha giocato meno è Younes (10' con la Samp), sono ancora in attesa di una chance Karnezis e Gaetano, così come Tonelli. Di Lorenzo e Fabian, con 720 minuti, sono i calciatori più utilizzati. Entrambi hanno saltato una sola partita. Callejon le ha giocate tutte ma ha raccolto 675' - tra sostituzioni e iniziali panchine - collezionando il terzo posto della speciale classifica.