Rileggi live Lecce, Di Francesco in conferenza: "Dispiace perdere dopo una grande gara, su Camarda invece..."

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, interverrà dalla sala conferenze del Via del Mare per rispondere alle domande della stampa sulla partita contro il Napoli. Come di consueto, puoi seguire tra poco la diretta testuale qui su Tuttonapoli.net

- Inizia la conferenza stampa

Giudizio sulla partita?

"Dopo una grande prestazione perdere è un grande rammarico. Abbiamo commesso un paio di ingenuità, dal fallo al posizionamento sulla punizione. Il rigore sbagliato condiziona le partite. Dal punto di vista tattico e dell'intensità la squadra ha fatto bene. Abbiamo creato tante occasioni a ridosso dell'area in cui potevamo essere più qualitativi. Mettere così in difficoltà il Napoli e perdere è un vero peccato. Non meritavamo la sconfitta, stasera mi girano un po' tanto".

Cosa dice a Camarda?

"Bisogna farlo crescere, questa volta si è voluto prendere delle responsabilità fortemente. Gli servirà per la crescita, peccato averla però pagata. E' ben voluto da tutti, quando batti i rigori a questi livelli la porta si rimpicciolisce. Peccato, questi ragazzi meritavano una gioia".

Avete riempito poco l'area di rigore?

"Stiamo lavorando in questa direzione, abbiamo avuto difficoltà iniziali. Ho abbassato Coulibaly e alzato Berisha e la squadra mi ha dato risposte differenti. Dopo questo cambio la squadra si è rialzata. Dobbiamo invertire il trend, tenerci stretta la partita e mettere da parte la sconfitta, mi ha infastidito tanto".

Camarda avrebbe meritato qualche minuto in più?

"La squadra ha fatto un'ottima prestazione, di Camarda abbiamo già parlato. E' uscito quando doveva uscire. Questa prestazione ci deve dare forza, deve dare forza ai ragazzi e all'ambiente. Se la gente ha apprezzato la prestazione dobbiamo dare continuità. La squadra è stata in partita con tutti i suoi elementi".

Banda ha giocato una partita importante?

"Si è guadagnato la titolarità con gli allenamenti. Oggi ha difeso anche all'interno dell'area di rigore. Sta acquisendo mentalità e condizione. Se ci aggiungesse un golletto ogni tanto...ma devo dire che ha fatto un'ottima gara".

Su Maleh?

"Se è entrato un motivo c'è, si è sempre allenato benissimo, si è messo a disposizione dei compagni e dell'allenatore, ha meritato attraverso il lavoro le occasioni che sta avendo".

La Fiorentina è il prossimo avversario e vuole uscire dalla crisi...

"Tutti ci aspettano, noi dobbiamo cercare la prestazione per toglierci delle soddisfazioni".