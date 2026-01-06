Del Genio: "Lang recuperabile, per Lucca ci vorrebbe un mezzo miracolo"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando di Lang e Lucca e del loro futuro: "Anche io ho la sensazione che Lang sia un giocatore recuperabile più facilmente per un contributo mentre per Lucca la vedo più complicata. Anche se cresce, c'è Hojlund e poi Lukaku. Per Lang invece lo spazio c'è sempre. Lui quindi secondo me può riprendersi. La ripresa di Lucca invece la vedo come un mezzo miracolo. Elmas sta giocando bene, si adatta a ogni ruolo, gli manca solo il gol ma lo troverà presto. Anche Politano segnerà. Entrambi di solito non finiscono le stagioni senza gol".