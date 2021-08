Lega A, ok dei club per sublicenziare a Sky la trasmissione delle gare nei pubblici esercizi

L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta questa mattina in video collegamento con la partecipazione di tutte le 20 associate. Le società hanno accolto favorevolmente la richiesta di DAZN di poter sublicenziare a favore di Sky i diritti del pacchetto 1 per la trasmissione nei pubblici esercizi in via non esclusiva. Sarà ora necessaria l'autorizzazione di AGCom e AGCM per l'utilizzo di questi diritti da parte di Sky in modalità non esclusiva. Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, relativo ai diritti audiovisi nell'area Mena, la Lega Serie A ha deliberato di procedere alla creazione di un canale in lingua araba sulla piattaforma YouTube. Sul canale saranno trasmessi cinque incontri per ogni giornata di campionato, commentati direttamente dal nuovo Centro di Lissone della Lega Serie A e visibili unicamente nell'area interessata.