Lega Serie A, iniziata assemblea per elezioni nuovo presidente: si va verso fumata nera

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - E' iniziata l'Assemblea elettiva della Lega Serie A indetta lo scorso 19 novembre a seguito delle dimissioni di Gaetano Micciché. Presenti tutti i club tranne il Brescia. Le società dovranno individuare un nuovo presidente con quattordici voti a favore in prima e seconda assemblea elettiva, con il quorum che scende a 11 dalla terza in poi. Difficile, però, secondo quanto si apprende, che si arrivi a eleggere un nuovo presidente. In caso di fumata nera, da domani entrerà in carica il commissario ad acta Mario Cicala che avrà il compito, entro il 10 marzo 2021, di individuare un profilo adatto e, se lo riterrà opportuno, modificare l'attuale statuto della Lega Serie A. (ANSA).