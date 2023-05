Lega Serie A, scelto Lazard come advisor: ecco quale sarà il suo compito

L’assemblea dei club della Lega Serie A svoltasi oggi a Roma, scrive Calcio&Finanza, ha scelto Lazard come advisor per l’operazione fondi.

TuttoNapoli.net

L’assemblea dei club della Lega Serie A svoltasi oggi a Roma, scrive Calcio&Finanza, ha scelto Lazard come advisor per l’operazione fondi, con l’obiettivo di affiancare le società nel valutare le proposte dei fondi di private equity e delle banche per il supporto finanziario alla Lega.

Una decisione che non è piaciuta ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che ha lasciato in anticipo l'assemblea rilasciando queste dichiarazioni: "Stiamo svendendo il calcio perché non lo sappiamo amministrare"