Legia Varsavia-Napoli, da domani biglietti in vendita a 35 euro: tutti i dettagli

Per la gara Legia Varsavia vs SSC Napoli, valida per la fase Group Stage della UEFA Europa League, in programma il giorno giovedì 4 novembre 2021 alle ore 18:45 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica che dalle ore 10.00 di martedì 26 ottobre 2021, fino alle ore 19.00 di giovedì 28 ottobre 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli, cliccando qui. (https://www.sscnapoli.it/static/content/Trasferte-Europee-530.aspx).

Si precisa che la compilazione del modulo online non garantisce la prenotazione del voucher, ma è necessaria per procedere all’acquisto sul sito della Ticketone. La procedura genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via email. Successivamente, sempre via mail, all’indirizzo fornito in fase di acquisto, l’acquirente riceverà dalla SSC Napoli il biglietto digitale valido per l’accesso allo stadio per assistere alla partita.

L’acquisto del biglietto è consentito solo a coloro che sono in possesso del certificato di avvenuta vaccinazione, che dovrà essere mostrato al personale presente all’ingresso dello stadio unitamente a un documento di riconoscimento e al codice fiscale.

Il prezzo del biglietto, spettante al Legia Varsavia e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione è di € 35,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.

La SSC Napoli ha inoltre realizzato l'opportunità d’intesa con la Questura di Napoli, di adottare un’ulteriore modalità di distribuzione dei tagliandi, attraverso l’intervento di primario tour operator, che metterà a disposizione dei tifosi della SSC Napoli che desiderano assistere alla gara, la possibilità di acquistare esclusivamente un pacchetto di viaggio, comprendente biglietto aereo su volo charter, i trasferimenti in autobus dall’aeroporto allo stadio e viceversa, ed il biglietto che da’ diritto ad assistere alla gara.

D’intesa con SSCN il Tour Operator fara’ i suoi migliori sforzi per porre in vendita il pacchetto di viaggio ad un prezzo “calmierato” al fine di rendere disponibile un’opportunita’ che possa facilitare l’organizzazione della trasferta per i tifosi che intenderanno seguire la squadra.

Il tour operator, Reteuropa Viaggi e Turismo srl – Cis Nola, propone il pacchetto di viaggio, attraverso i seguenti operatori:

Reteuropa Viaggi e Turismo (Nola) Cis Nola isola 3 torre 3 Tel. 081/5108286

Planet Travel (Napoli) Via Francesco Solimena, 68 Tel. 081/3654550

Freelander Viaggi (Napoli) Via dell’Epomeo, 400 Tel. 081/7662801

14° Poerio (Napoli) Via Carlo Poerio, 14 Tel. 081/7640623

Inperoso Tours (Crispano) Via Armando Diaz, 27/29 Tel. 081/8363304

Bolina Viaggi (Ottaviano) Viale Elena, 82 Tel. 081/5289574

Si ricorda, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di rispettare le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, consultabili al seguente link: https://www.salute.gov.it/viaggiatori