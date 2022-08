Liga, esordio in stile Ringhio per Gattuso: il Valencia in 10 batte di misura il Girona

Comincia con una vittoria l'avventura in Liga di Gennaro Gattuso.

Comincia con una vittoria l'avventura in Liga di Gennaro Gattuso. Il Valencia si è imposto sul Girona grazie al calcio di rigore trasformato nel primo tempo da Soler. Una 'prima' di grande sofferenza per Ringhio: la sua squadra ha infatti giocato in inferiorità numerica per oltre quaranta minuti a causa dell'espulsione comminata a Comert in seguito ad un brutto fallo. Ciononostante, gli ospiti non sono riusciti ad abbattere il muro eretto da Diakhaby e compagni. L'ex milanista Castillejo, schierato titolare sull'out di destra, è rimasto in campo per 73'.