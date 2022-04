Liga, il Real rimonta da 0-2 e vince a Siviglia: Ancelotti ad un passo dal titolo

Basta una grande ripresa alla squadra dell'ex tecnico del Napoli per aggiudicarsi 2-3 l’incontro in casa degli andalusi.

Mai dare per morto il Real Madrid di Carlo Ancelotti, neanche se sta perdendo di due gol all’intervallo in casa di un Siviglia fino a quel momento decisamente meglio messo in campo. Basta una grande ripresa alla squadra dell'ex tecnico del Napoli per aggiudicarsi 2-3 l’incontro in casa degli andalusi, andati sul doppio vantaggio con i gol di Rakitic (21’) e Lamela (25’), con la rimonta fatta partire da Rodrygo (50’) e il gol del pari firmato da Nacho (83’). In pieno recupero, poi, il graffio del campione, del giocatore forse più in forma del mondo: ci pensa Karim Benzema al 92’ a regalare tre punti potenzialmente decisivi per la conquista del titolo ad Ancelotti.

Domenica

Granada-Levante 1-4

Atlético Madrid-Espanyol 2-1

Athletic-Celta 0-2

Siviglia-Real Madrid 2-3

Lunedì

Barcellona-Cadice

La classifica aggiornata

Real Madrid 75

Barcellona 60 **

Siviglia 60

Atletico Madrid 60

Betis 57

Real Sociedad 55

Villarreal 49

Athletic 45

Osasuna 44

Valencia 42

Celta 39

Espanyol 39

Elche 35

Rayo 34*

Getafe 32

Granada 29

Maiorca 29

Cadice 28*

Levante 25

Alaves 25

* una partita in meno

** due partite in meno