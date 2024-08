Ufficiale Lindstrom, ancora niente Nazionale: escluso dalla Danimarca per la Nations League

La Danimarca ha comunicato sul proprio profilo Instagram i convocati per le gare di Nations League in programma contro Svizzera e Serbia.

La Danimarca ha comunicato sul proprio profilo Instagram i convocati per le gare di Nations League in programma contro Svizzera e Serbia. Il commissario tecnico ad interim Morten Wieghorst salterà le sfide del 5 e dell'8 settembre per stress, al suo posto sulla panchina della Nazionale ci sarà Lars Knudsen insieme a Daniel Agger.

Tra i grandi esclusi spicca Jesper Lindstrom. L’ex Napoli, attualmente in prestito all’Everton, dopo essere stato escluso dall’Europeo salterà anche le prossime due sfide. Nell’elenco dei convocati per questo doppio impegno figurano anche tre calciatori che militano in Serie A: Patrick Dorgu del Lecce, Morten Frendrup del Genoa e Gustav Isaksen della Lazio. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Schmeichel, Ronnow, Hermansen

Difensori: Nelsson, Vestergaard, Andersen, Kristiansen, Dorgu, Bah, Kristensen

Centrocampisti: Frendrup, Hojbjerg, Hjulmand, Norgaard, O'Riley, Eriksen, Skov Olsen, Damsgaard

Attaccanti: Isaksen, Dolberg, Wind, Gronbaek, Yurary Poulsen.