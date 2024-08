Video Lindstrom, che impatto! Esordio con super-gol con la maglia dell'Everton

Gol all'esordio con l'Everton per Jesper Lindstrøm! Il danese, che è arrivato in prestito nella Merseyside da poche settimane, ha realizzato un gol capolavoro segnando direttamente da punizione: destro perfetto e nulla da fare per il portiere del Preston. Ecco il video: