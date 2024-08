Ufficiale Lindstrom non ha ancora esordito in Premier: stasera in campo con l'Under21 dell'Everton

L'Under 21 dell'Everton stasera affronterà il Tranmere Rovers nel Bristol Street Motors.

Dopo un gol in pre-campionato su punizione, l'avventura di Jesper Lindstrom all'Everton sembrava iniziata con il piede giusto. Ma l'attaccante proveniente in prestito dal Napoli non ha poi esordito nella prima in campionato contro il Brighton persa 3-0 dalla squadra di Liverpool.

Il danese è stato, invece, convocato e giocherà titolare per l'Under 21 dell'Everton, che stasera affronterà il Tranmere Rovers nel Bristol Street Motors Trophy. Di seguito la distinta dei Toffees per il match di stasera.