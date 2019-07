LIVE - Dimaro, day 7: seduta mattutina, breve riunione tecnica con Ancelotti

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

10.15 - Fa il suo ingresso anche Inglese, che si reca in palestra. Previsto ancora un lavoro a parte per l'ex Chievo.

10.03 - Consueta riunione tecnica per la squadra, che ha accerchiato Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro ha parlato ai suoi ragazzi per poco più di un minuto, poi è partito l'applauso e via in palestra e sulla pista d'atletica per esercizi posturali e di riscaldamento.

10.01 - Anche Ancelotti ha raggiunto la palestra. Breve riunione tecnica con gli azzurri in cerchio intorno a lui.

9.50 - Un gruppo è già presente in palestra per la consueta fase di riscaldamento. Avvistato anche Mario Rui, oggi al primo allenamento.

09.45 - Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel settima giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti. Unica seduta di giornata, questa mattina, per gli azzurri nella giornata in cui sono attesi alcuni dei big azzurri che hanno terminato le loro ferie.