Liverpool 2°? L'ultima volta 4 anni fa: beffò proprio il Napoli e poi vinse la Champions

"Ha 15 punti, segnato 20 gol eppure non ha vinto ancora il girone. Quanto è strano? Se c'è dentro una squadra come il Liverpool secondo me è strano essere in vetta al girone. Perché poi diventa facile viziarsi, ma le valutazioni vanno fatte correttamente". Così nella serata di ieri, Luciano Spalletti, dopo la quinta vittoria di fila in Champions League, un 3-0 contro i Glasgow Rangers che non è bastato per assicurarsi il primo posto nel gruppo A perché il Liverpool - dopo la sconfitta incassata nel match d'esordio al Maradona - ha vinto quattro partite, realizzato 14 gol e ne ha subiti solo due. Tutto quindi si deciderà tra cinque giorni, anche se il vantaggio del Napoli dopo il 4-1 dell'andata è rassicurante: fino a una sconfitta con tre gol di scarto, il primo posto resterà agli azzurri.

Ma è davvero un'anomalia?

I fatti danno ragione a Spalletti. Nelle ultime tre stagioni, il Liverpool ha sempre chiuso il suo raggruppamento al primo posto. Lo scorso anno vinse tutte le partite del girone: era il raggruppamento del Milan, che finì in coda. Per la squadra di Klopp 18 punti dai rossoneri a San Siro, un cammino esaltante fino alla finale dove i reds hanno perso contro il Real Madrid di Ancelotti.

Primo posto nel girone di Champions anche due stagioni fa: 13 punti e primato dinanzi all'Atalanta. Gli stessi punti, che anche in quel caso son valsi il primo posto, tre stagioni fa: anche in quel caso il Liverpool era nel girone del Napoli, che chiuse il raggruppamento al secondo posto.

L'ultimo posto quattro anni fa: Napoli beffato. Poi il Liverpool vinse la Champions

Per trovare l'ultima volta che il Liverpool s'è qualificato agli ottavi di Champions da seconda classificata bisogna tornare a quattro anni fa, all'ultima Champions vinta dai reds. Anche in quel caso Klopp era nel raggruppamento del Napoli allora guidato Carlo Ancelotti: il primo posto fu conquistato dal PSG, il secondo dai reds che, dopo aver perso 1-0 a Napoli, nell'ultima gara del girone vinsero 1-0 ad Anfield superando così i partenopei in classifica all'ultima curva grazie a un maggior numero di gol realizzati. Per il Napoli fu la grande beffa: nella ripresa Callejon ma soprattutto Milik ebbero l'occasione di far fuori il Liverpool. Nulla di fatto, con Klopp che superato lo spavento arrivò fino in fondo battendo il Tottenham in finale.