Ufficiale Liverpool-Man United, le formazioni: Chiesa e Zirkzee in panchina, ancora out Rashford

Alle 17.30 torna in campo il Liverpool di Arne Slot, che ospita il Manchester United per allungare ulteriormente sulle inseguitrici (Arsenal in primis, fermata dal Brighton ieri sull'1-1). Si rivede almeno in panchina Federico Chiesa: in Premier League non gioca dal 21 settembre, quando ha collezionato 18 minuti contro il Bournemouth. Poi tre panchine, intervallate da 9 match fuori per infortunio e 2 recenti nelle quali non è stato convocato. In avanti comunque Slot si affida al trio Salah-Jones-Gakpo a supporto di Luis Diaz. I Reds cercano la terza vittoria di fila in campionato, che li porterebbe momentaneamente a +8 dall'Arsenal, con una partita in meno.

Dall'altra parte ancora out l'obiettivo di mercato della Juventus, Joshua Zirkzee: appena 7 i match da titolare per lui in questa prima parte di Premier League. A guidare l'attacco di Amorim sarà Hojlund, con Diallo e Bruno Fernandes a supporto. Ancora tribuna per Rashford, l'attaccante accostato al Napoli non è stato convocato per la terza partita di fila. Di seguitoo le formazioni ufficiali.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Diaz.

A disposizione: Bradley, Chiesa, Elliott, Endo, Kelleher, Nunez, Wuansah, Diogo Jota, Tsikmikas. Allentatore: Arne Slot.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Mainoo, Ugarte, Diogo Dalot; Diallo, Bruno Fernandes; Hojlund.

A disposizione: Bayindir, Casemiro, Collyer, Eriksen, Garnacho, Malacia, Yoro, Zirkzee, Antony. Allenatore Ruben Amorim.