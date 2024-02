Liverpool nella storia, van Dijk regala la decima Carabao Cup: Chelsea ko al 118'

Dopo 120 minuti di battaglia è il Liverpool a far festa.

Dopo 120 minuti di battaglia è il Liverpool a far festa. I Reds di Jurgen Klopp vincono 1-0 nei tempi supplementari grazie alla rete di Virgil van Dijk di testa: nulla da fare per il Chelsea, prosegue la stagione negativa per i londinesi, ora in undicesima posizione in Premier League. Grande spettacolo nello scenario di Wembley, entrambe le squadre hanno cercato di aumentare i giri del motore sin dai primi minuti: i Blues hanno trovato anche la rete con Sterling, ma un check del Var ha evidenziato una posizione irregolare. Pronta la risposta da parte di Luis Diaz e compagni, ma non sono bastati i 90 minuti per decretare il vincitore: la giocata decisiva è arrivata nel secondo tempo supplementare, col difensore olandese abile ad anticipare tutti.

Decimo successo della storia per il Liverpool, l'ultimo arrivò proprio nel 2021-22 sempre contro il Chelsea, ai calci di rigore. Prosegue dunque l'ottimo momento da parte della squadra di Klopp, che a fine stagione lascerà la squadra: ottavi di Europa League, ancora in corsa per l'Fa Cup e primo in classifica in campionato, un modo per salutare al meglio il popolo Reds.