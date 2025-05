Lo Scudetto di Di Lorenzo: il secondo da capitano come Diego dopo l'estate shock

La vita è fatta di sliding doors e Giovanni Di Lorenzo ne ha vissuta una davvero clamorosa. Il capitano del Napoli alzerà il secondo Scudetto in azzurro, con la fascia al braccio, come solo il più grande di sempre è riuscito a fare. Una roba da non credere e che poteva saltare in maniera incredibile e per un amore troppo grande messo a dura prova dagli eventi. L'estate di Giovanni Di Lorenzo è stata infatti uno shock: la delusione napoletana col decimo posto ed i fischi al cambio nell'ultima partita e poi il disastro con la nazionale agli europei. Tante incomprensioni, parecchio di non detto, rapporti che sembrano deteriorati ed un mal di pancia che non si placa e fa infuriare i tifosi.

"Dietro c'è la Juventus dell'ex ds Giuntoli", "è già dei bianconeri", giurano tanti esperti di mercato, ma il Napoli tiene duro, attende Conte che lo blinda pubblicamente e proprio insieme al tecnico parte un elaborato lavoro diplomatico. Il capitano del terzo Scudetto non può lasciare così ed il tormentone termina con una lettera commovente per ripartire insieme, più forti di prima. E la stagione conferma che quelle di Di Lorenzo non erano solo parole. Solidità nella difesa meno battuta d'Italia e qualità ed anche gol pesanti in fase di spinta: da braccetto o da terzino, il capitano torna quello dello Scudetto. Preciso, continuo in campo, importante e sempre a sostegno dei compagni fuori. Una figura ormai imprescindibile. E come nelle favole più tormentate, il lieto fine è da lacrimuccia. Il capitano trionfa ed alzerà alla città un altro Scudetto, il secondo, ancora più sofferto e goduto del primo, un'impresa riuscita a Napoli solo ad un certo Maradona.

TROFEI VINTI - Scudetto: 2 (2022-23, 2024-25), Coppa Italia (2019-2020), Campionato d'Europa (Euro 2020)