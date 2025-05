Lo Scudetto di Gilmour: quando Arthur era a un passo ma Conte s'infuriò bloccando tutto

"Antonio Conte ha bocciato Arthur e l'operazione quindi non si farà: il tecnico spera ancora di poter avere Gilmour", questo è quanto veniva raccontato il 30 agosto, penultimo giorno di calciomercato estivo. Indiscrezioni che trovarono conferma il giorno successivo, quando il Napoli abbandonò definitivamente il giocatore brasiliano per fare all-in su Billy Gilmour.

Antonio Conte si era infuriato, aveva bloccato tutto: voleva solo il centrocampista scozzese. Arrivati ad oggi, non si può dare torto al tecnico azzurro. Infatti, Lobotka in stagione ha sofferto molto gli infortuni come mai prima e serviva quindi un sostituto all'altezza, sembra un po' come se Conte l'avesse annusato questo rischio. Così Gilmour ha trovato ben 26 presenze in campionato, divenendo un tassello fondamentale in assenza dello slovacco: a soli 23 anni ha fatto capire che prima o poi sarà lui a prendere in mano le chiavi della cabina di regia del Napoli.

TROFEI VINTI - Scudetto: 1 Napoli (2024-25) FA Youth Cup: 1 Chelsea (2017-2018), Uefa Champions League: 1 Chelsea (2020-2021)