Lo Scudetto di Raspadori: dall'addio sfiorato a gennaio alla titolarità ed i gol pesanti

vedi letture

La favola del ragazzo delle retrovie che finisce in copertina. Il secondo scudetto di Giacomo Raspadori è una storia di resilienza e la morale è che tutto arriva per chi sa aspettare e non smette di crederci. Se due anni fa il suo percorso veniva limitato alle reti con lo Spezia ed a quello storico dello Stadium, col ritorno festante a Capodichino, stavolta Raspadori va oltre il simbolismo delle reti. Poteva valere per il gol vittoria nel finale con il Venezia, a fine dicembre, nell'ultima di un deludente Kvaratskhelia. Poi, complici gli infortuni ed il cambio modulo, il suo rendimento diventa fondamentale per restare agganciati all'Inter ed al sogno Scudetto. Da febbraio mette in fila 5 gol, partendo dalla Lazio nel momento più difficile, al Como, alla Fiorentina, al Genoa e soprattutto il gol a Lecce e l'assist a Monza in due partite soffertissime e decisive.

Il finale è storia e fa tornare alla mente le difficoltà, il pochissimo spazio con 9 partite del girone d'andata in cui non entra neanche per pochissimi minuti, quasi dimenticato in panchina. A gennaio il corteggiamento dell'Atalanta, la tentazione fortissima di andare via non essendoci spazio, per Conte non può giocare partendo dall'esterno ma al massimo da mezzala in un 4-3-3 e Raspadori non vede alcuno spiraglio. Per lui non c'è posto, ma forse non c'è neanche una casella dove potersi esprimere. "A quest'età devo iniziare a giocare con continuità", fu lo sfogo non tanto mascherato con la nazionale, fino al cambio di modulo che gli dona non solo una casella, ma anche quella che predilige, ripagando come sempre ogni minuto in campo con i fatti: l'uomo dei gol pesanti, e stavolta anche delle prestazioni, per il secondo Scudetto in maglia azzurra. Il ragazzo partito delle retrovie s'è preso la scena, ma stavolta è finito in copertina.

TROFEI VINTI - Scudetto: 2 (2019-20, 2024-25), Campionato d'Europa (Euro 2020)