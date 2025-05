Lo Scudetto di Lobotka: ancora insostituibile e prof d'eccezione di Gilmour

Stanislav Lobotka anche in questa trionfale stagione azzurra è stato come un gomitolo di lana, ovviamente quella buona. Per tutta la stagione ha avvolto il centrocampo del Napoli con la sua destrezza e il suo talento. Se con Spalletti lo slovacco era stata una dolce sorpresa, con certezze acquisite domenica dopo domenica, quest'anno la musica è stata diversa, ma sempre d'altissimo livello. Alla fine del calciomercato la società decide di mettergli al fianco uno dei palleggiatori più forti, un giovane ma non troppo, come Billy Gilmour.

Da questa scelta è come se il numero 68 azzurro avesse preso ulteriore coscienza della sua forza per cercare sin dal primo giorno di istruire lo scozzese, ma soprattutto di mettersi la squadra sulle spalle. Una delle dichiarazioni più importanti di questa stagione nei confronti del play azzurro sono arrivate da uno come Cesc Fabregas dopo la vittoria del Napoli sul Como di inizio ottobre: "Datemi Lobotka, mammamia che giocatore". Complimenti del genere rendono perfettamente l'idea di ciò che è stato anche in questa stagione, quella del quarto tricolore, il secondo con questa maglia per Stanislav Lobotka.

TROFEI VINTI - Scudetto: 2 (2022-23, 2024-25)