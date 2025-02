Lo show del Matador: ora i tifosi del Napoli ripetono una frase (da smentire)

Lo chiamano Matador, ha 19 anni e segna come Cavani. Si chiama Assane Diao il nuovo talento del Como dopo Nico Paz, la stellina a sorpresa che segna il quinto gol da gennaio e castiga anche il Napoli. Un giocatore interessantissimo che per i tifosi del Napoli è già un rimpianto. "Perché non abbiamo preso lui", è la frase ricorrente, sui social e non solo, pensando al dopo Kvara che manca, all'addio del gergiano senza sostituto, con il solo Okafor arrivato solo a fine mercato ma in prestito e al momento poco utile alla causa.

Il rimpianto è improvviso ma anche fragile: il giocatore, ex Betis, pagato 12 milioni a gennaio dal Como, si sta esprimendo in una realtà completamente diversa da quella azzurra, senza troppe pressioni per il semplice gusto di divertirsi in una squadra tecnica che gioca per lui e che col palleggio favorisce la sua capacità di attaccare la profondità.

A Napoli sarebbe stato tutto diverso per ovvi motivi. Lo stesso Conte parlando di acquisti e di giovani fece riferimento alla necessità di puntare su giocatori pronti. "Ma giovane di prospettiva per fare cosa? Non ho capito, che prendiamo un giocatore della Primavera?", disse. Inutile dunque guardare al passato. Il pensiero dei tifosi, però, è sempre al mercato e anche Repubblica oggi ne parla con riferimento al momento difficile della squadra.