Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Coppa non scappi. Inter, c'è il PSG"

Sarà il Paris Saint-Germain l'avversario dell'Inter nella finale di Champions League in programma il prossimi 31 maggio a Monaco. Dopo aver vinto 1-0 a Londra una settimana fa, i parigini passano 2-1 anche al Parco dei Principi e raggiungono i nerazzurri: "Coppa non scappi. Inter, c'è il PSG - titola oggi La Gazzetta dello Sport in prima pagina -. Eliminato l'Arsenal (2-1), decisivo Donnarumma. I nerazzurri già carichi per la finale di Champions. Inzaghi ci crede: 'Il bello deve ancora venire'".