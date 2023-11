Lo Stirpe è un fortino: solo il Napoli ha battuto in casa il Frosinone

Eccezion fatta per i Campioni d'Italia del Napoli che alla prima giornata si imposero per 3-1 sul Frosinone, nessuno è riuscito a portare a casa l'intera posta

Nessuno ha battuto il Frosinone tra le mura amiche, tranne il Napoli. Lo sottolinea Tuttomercatoweb: "Percorso netto quello del Frosinone tra le mura amiche del Benito Stirpe dove, eccezion fatta per i Campioni d'Italia del Napoli che alla prima giornata si imposero per 3-1 sul Frosinone, nessuno è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio. Atalanta, Sassuolo, Hellas Verona, Empoli e Genoa sono uscite sconfitte dallo Stirpe, mentre la Fiorentina di Italiano è riuscita a strappare un punto.

Frosinone che sta facendo del Benito Stirpe un fattore nel percorso verso l'eventuale conquista della salvezza che, per stessa ammissione di Di Francesco nel post partita, dista 22 lunghezze. L'obiettivo dei giallazzurri, nonostante un'ottima classifica dopo ben tredici giornate di campionato, resta il riuscire a mantenere la permanenza in categoria e per il momento le mura amiche del Benito Stirpe stanno dando una grossa mano ai leoni nel percorso che porta al raggiungimento di un traguardo storico".