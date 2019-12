Lo strano caso di Llorente: sempre in campo e ora sempre in panchina

Due panchine sono poche per trarre giudizi affrettati. Ma fa riflettere quanto accaduto con Fernando Llorente. Lo spagnolo, sempre in campo con Ancelotti, ha saltato le ultime due gare, quelle con Gattuso in panchina. Una coincidenza? Forse no. Ancelotti lo ha sempre utilizzato, schierandolo spesso negli ultimi minuti ma comunque considerandolo prezioso per risolvere gare o semplicemente gestirle. Gattuso ha fatto altre scelte e ora arriva il mercato e il dubbio sorge: Llorente resterà al Napoli o si valuterà l'ipotesi della cessione? Si parla di uno scambio di prestiti con Politano dell'Inter. Avrebbe un senso. Ma il mercato è infinito e può succedere di tutto. Magari Llorente tornerà presto in campo e farà gol.