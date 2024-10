Lobotka oggi fa 172 in azzurro: aggancia Pecchia e punta alla Top 50 all time

Stanislav Lobotka sta conservando grandissima continuità anche sotto la gestione Conte e continua a scalare la classifica all time azzurra. Il centrocampista slovacco quest'oggi contro il Como giocherà la sua 172esima gara in azzurra, agganciando Fabio Pecchia al 67esimo posto nella storia azzurra. Poi nel mirino ci saranno le 175 gare di Improta e De Sanctis per puntare nel corso della stagione alla Top 50 lontana una ventina di gettoni.