Lobotka oggi supera Renica ed avvicina la Top 50. Traguardi pure per Politano e Meret

Traguardo importante quest'oggi per Stanislav Lobotka. Il regista del Napoli contro l'Empoli raggiunge le 194 gare in maglia azzurra, scavalcando in un solo colpo Renica, Vojak e Greco portandosi ad una sola lunghezza dalla Top 50 chiusa in questo momento dall'ex difensore azzurro Baldini.

Passo in avanti anche per Alex Meret che quest'oggi raggiunge le 206 gare in azzurro di Crippa, salendo così al 46esimo posto all time mentre Matteo Politano raggiunge Mario Rui a quot 227 e quindi è il 34esimo azzurro più presente di sempre.