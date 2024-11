Lobotka tra i migliori al mondo contro la pressione alta degli avversari: lo studio del Cies

Il 473° CIES Football Observatory Weekly Post presenta i dati SkillCorner sui centrocampisti con le migliori statistiche per mantenere la palla in situazioni di alta pressione

Stanislav Lobotka tra i migliori al mondo a tenere palla sotto pressione. Lo studio dell'Osservatorio del CIES risale a fine settembre e riguarda i migliori giocatori al mondo sotto pressione, ovvero chi riesce a non perdere palla se in situazioni di stress e pressione: tecnicamente, lo studio spiega che "* un giocatore è considerato sotto pressione quando è in possesso della palla e almeno un giocatore avversario vicino a lui sta cercando di recuperare la palla o di limitare le sue opzioni. Per ogni situazione, SkillCorner determina l'intensità della pressione considerando la velocità dei giocatori che la applicano, la loro distanza dal giocatore in possesso di palla e l'angolo del loro movimento",

Lo studio di settembre del CIES con SkillCorner: Lobotka al 9° posto

Il 473° CIES Football Observatory Weekly Post presenta i dati SkillCorner sui centrocampisti con le migliori statistiche per mantenere la palla in situazioni di alta pressione* nelle 18 principali divisioni europee, Brasileirão e Liga MX messicana. Joshua Kimmich, nazionale tedesco del Bayern Monaco, è in cima alla lista dei centrocampisti che hanno dovuto affrontare almeno 60 situazioni di alta pressione durante la stagione in corso. Completano i primi tre posti il ​​nazionale italiano del Torino Samuele Ricci e il brasiliano Rafael Carioca del Tigres UANL. Al nono posto c'è Lobotka del Napoli.

La classifica

1) Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

2) Samuele Ricci (Torino)

3) Rafael Carioca (Tigres)

4) Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

4) Mario Dorgeles (Nordsjaelland)

6) Warren Zaire-Emery (PSG)

7) Valentino Muller (WSG Tirol)

8) Vitinha (PSG)

9) Stanislav Lobotka (Napoli)

10) Zidan Sertdemir (Nordsjaelland)