"Lorenzo, gli ingredienti della pizza?". Siparietto tra i fratelli Insigne: "Robè', ma poi me la prepari?"

Siparietto esilarante in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso dell'intervista a Lorenzo Insigne, è intervenuto suo fratello Roberto Insigne fingendosi un tifoso che aveva chiamato per rivolgere una domanda. "Lorenzo, li conosci gli ingredienti della pizza?", la provocazione arrivata dall'altro capo del telefono al capitano azzurro. Che, prontamente, non si lascia prendere in giro: "Non è un tifoso. E' mio fratello, è normale che lo riconosco (ride, ndr). Io gliela do la ricetta, ma voglio un video suo mentre prepara la pizza. Ma devi prepararla tu Robe', non farla fare ad altri! Gli ingredienti li vuoi?". Dopo aver elencato gli ingredienti della pizza, Lorenzo ribadisce le sue perplessità: "Ma poi me la fai sicuro?". "Sì, sicuro te la faccio", la risposta di suo fratello minore. Un bel siparietto nella famiglia Insigne.