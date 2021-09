Lozano rinuncia alla Nazionale e vola a Disneyland: tifosi messicani contrariati

Hirving Lozano ha chiesto di non essere convocato dal Messico per le sfide di qualificazione CONCACAF a Qatar 2022. L'esterno offensivo, come ha dichiarato il CT Martino, aveva detto di non essere al 100% e che avrebbe voluto recuperare una condizione ottimale. Tuttavia, una foto pubblicata un paio di giorni fa dalla moglie del calciatore sta facendo molto discutere in patria: una cena in famiglia a Disneyland Paris che ha suscitato qualche critica da parte dei tanti tifosi che seguono le gesta del Chucky in Europa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.