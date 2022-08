Lozano scatenato: ha già 5 occasioni da gol create su azione, è il primato della Serie A

Hirving Lozano ha creato cinque occasioni su azione nel primo turno di questo campionato (tre delle quali per mandare al tiro Kvaratskhelia)

Hirving Lozano ha creato cinque occasioni su azione nel primo turno di questo campionato (tre delle quali per mandare al tiro Kvaratskhelia): secondo i colleghi di Eurosport si tratta di un primato nella prima giornata e un primato anche per il messicano in Serie A (ne aveva collezionate cinque anche contro l’Empoli nell’aprile 2022).