Lozano top, flop Fabian: i migliori e peggiori del Napoli dopo il girone d'andata

Siamo giunti alla fine del girone d'andata, al giro di boa del campionato, e anche in casa Napoli non c'è momento migliore per tracciare bilanci su quanto visto finora. Anche nei singoli. Di seguito i migliori e peggiori tre calciatori del Napoli in questa stagione, considerando le medie di Tuttomercatoweb fra i giocatori che hanno preso voto in almeno 10 partite:

MIGLIORI: 6,61 LOZANO 6,47 INSIGNE 6,32 ZIELINSKI

PEGGIORI: 5,96 MARIO RUI 5,75 FABIAN RUIZ 5,72 DI LORENZO