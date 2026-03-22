Lucca, un'altra esclusione in Premier League: il Nottingham lo manda in tribuna

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Non è un periodo semplice per Lorenzo Lucca, che continua a trovare poco spazio anche in Premier League. L’attaccante di proprietà del Napoli ha vissuto un’altra serata complicata, restando fuori dalla lista dei convocati per la sfida tra Tottenham e Nottingham Forest.

Per il centravanti si tratta dell’ennesima esclusione, segnale di un momento delicato dal punto di vista tecnico e mentale. La mancata convocazione e la conseguente tribuna confermano le difficoltà incontrate finora nella sua esperienza inglese. Il Napoli osserva la situazione, in attesa di capire quale sarà il futuro del giocatore.