Lukaku annullato da Hien? Qualcuno dimentica una vecchia partita

Hien annulla Lukaku al Maradona. Lo anticipa, lo marca a uomo, lo tiene stretto, non gli concede metri. Risultato? Lukaku non segna, Hien fa un figurone, l'Atalanta vince 3.0. Una partita sontuosa da parte del difensore di Gasperini. Tutto verissimo, ma non è la prima contro il Napoli o in generale in Serie A e persino in Champions League.

Qualcuno forse dimentica che Hien aveva fatto la stessa partita anche lo scorso anno contro Osimhen, dunque anche contro un giocatore molto più mobile, rapido e veloce di Lukaku. Dunque domenica sarebbe stato difficile per tutti al centro dell'attacco. Quando l'Atalanta è in una giornata del genere, e ti porta nei duelli individuali soprattutto con i difensori, anche le big europee in questi anni è stata decisamente dura.