Lukaku-day, il volo è in ritardo: a Villa Stuart solo prima di pranzo

Piccolo ritardo per Romelu Lukaku. Il belga, che era atteso alle 10 a Villa Stuart per le visite mediche, arriverà poco prima di pranzo a Roma. Lo riferisce Gianluca Di Marzio: "Il Napoli ha definito nelle scorse ore l'arrivo di Romelu Lukaku. Gli azzurri acquisteranno dal Chelsea l'attaccante belga a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita".

Il volo che farà arrivare Romelu Lukaku in Italia è in partenza adesso con ritardo. Il belga dovrebbe arrivare in Italia poco prima di pranzo.