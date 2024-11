Lukaku e la frase 'onesta' al ct del Belgio appena arrivato a Napoli

vedi letture

"Romelu me l’aveva detto a settembre, è arrivato tardi a Napoli, non ha fatto la stessa preparazione e ne aveva bisogno. Dunque mi ha chiesto di restare a lavorare col club perché non era pronto. Mi ha detto onesto: 'Vengo quando potrò aiutare la squadra'".

Queste le parole di Domenico Tedesco, ct del Belgio, che ha svelato i retroscena relativi all'assenza dell'ex Inter in nazionale nelle ultime due convocazioni. Lukaku è arrivato a Napoli solo a fine agosto dopo un'estate passata ad allenarsi da solo aspettando l'accordo tra il Napoli e il Chelsea. In azzurro 4 gol e 4 assist. Ora è tornato in nazionale per le prossime sfide di Nations League.