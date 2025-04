Lukaku, il suo 2025 è sottovalutato: solo Retegui ha partecipato a più gol

Romelu Lukaku vuole proseguire il suo ottimo momento, iniziato con la nazionale e proseguito nella sfida contro il Milan. L'attaccante del Napoli è pronto per Bologna: ha segnato cinque reti in cinque sfide contro i rossoblù in Serie A; più nel dettaglio riferisce Opta, il belga ha realizzato in media un gol ogni 81 minuti contro i rossoblù.

Soltanto contro il Benevento (una rete ogni 37 minuti di media – quattro marcature in due match) ha fatto meglio nella competizione. Inoltre, nel 2025 il belga viaggia a grande ritmo: soltanto Mateo Retegui ha preso parte a più gol (11) dell’attaccante del Napoli in Serie A (nove, cinque centri e quattro assist).