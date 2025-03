Lukaku in doppia cifra da 12 anni! Solo Lewandowski meglio di lui in Europa

Romelu Lukaku torna al gol e il Napoli torna alla vittoria battendo 2-1 la Fiorentina. L'attaccante azzurro entra in doppia cifra e c'entra un incredibile record secondo solo al bomber del Barcellona Robert Lewandowski. Di seguito il dato statistico riportato dalla Lega Serie A: con il decimo gol in questa Serie A solo Robert Lewandowski (13) ha segnato 10 o più gol in più stagioni di Romelu Lukaku (12) dalla prima stagione in gol di quest’ultimo nei cinque principali campionati europei (2012/13).