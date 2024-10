Lukaku in tripla cifra! Ha propiziato ben 100 gol in Serie A

100 gol in Serie A per Romelu Lukaku. Non realizzati personalmente tutti da lui, ma si parla di quelli totali, tra reti e assist vincenti. 74 gol e 26 assist per un totale, appunto, di 100 gol da quando è in Italia, tra Inter, Roma e Napoli. Statistica interessante che conferma le abilità del belga che ha deciso la gara di Milano col primo dei due gol dopo cinque minuti. In questa classifica ci sono già 8 reti a Napoli con 4 gol e 4 assist per l'attaccante che Conte ha voluto a tutti i costi e che ha atteso per tutta l'estate. La Serie A ormai è il suo mondo. E la stagione è appena cominciata...