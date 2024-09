Lukaku mette nel mirino la Juve: in carriera non ha mai segnato nelle prime 3 stagionali

Romelu Lukaku ha trovato il gol nelle sue prime due presenze in questo campionato e tra Premier League e Serie A il belga non è mai riuscito a segnare nelle prime tre partite stagionali, arrivando a due su tre in altre cinque occasioni (inclusa l’annata 2023/24 con la Roma).

Secondo le statistiche fornite da Opta, la Juventus è la squadra contro cui l’attaccante del Napoli ha perso più partite nel massimo campionato italiano (cinque in sette sfide).