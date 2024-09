Lukaku, Neres e McTominay: candidature pesanti per Cagliari

Ultimo giorno di riposo e poi si tornerà a fare sul serio a Castel Volturno. Per domani è infatti fissata la ripresa della preparazione, col ritorno dei primi nazionali, per far partire l'avvicinamento alla gara sul campo del Cagliari. Antonio Conte domani conta di riavere subito Gilmour e McTominay che ieri hanno terminato gli impegni con la Scozia, ma anche Lobotka che ieri ha vinto anche la seconda gara con la Slovacchia. Saranno loro i primi a rientrare, in attesa poi subito dopo dei nazionali italiani (Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori) che quest'oggi saranno impegnati con Israele e di Rrahmani che col Kosovo sfida Cipro. Soltanto domani invece giocherà la Georgia del trascinatore Kvara contro l'Albania e Anguissa che sfiderà lo Zimbabwe e sarà l'ultimo a rientrare - probabilmente giovedì - considerando anche il viaggio.

Chi è rimasto

I nazionali si andranno ad aggiungere a chi è rimasto a Castel Volturno ed è stato messo sotto torchio la scorsa settimana dal punto di vista fisico. Discorso a parte invece per Lukaku che s'è allenato anche nei giorni liberi concessi da Conte dopo la vittoria col Parma e Neres che ha sfruttato la sosta per fare un ultimo step di preparazione e di inserimento negli schemi. Per il centravanti è molto probabile anche una maglia da titolare a Cagliari mentre il brasiliano - dopo due assist ed un impatto devastante dalla panchina - può finalmente far partire il ballottaggio con Politano.

Conte lo sfrutterà subito?

Tanti i segnali positivi che Antonio Conte ha ricevuto finora dalle nazionali. In primis però c'è lo score incredibile di Scott McTominay: dopo la rete messa a segno contro la Polonia giovedì, il centrocampista scozzese ha timbrato il cartellino anche ieri nel match contro il Portogallo con la specialità della casa: colpo di testa su un inserimento tagliando dal secondo palo. Per l'ex United i numeri in nazionale sono incredibili: decimo gol nelle ultime 17 gare. Domani farà il primo vero allenamento in azzurro, ma in un Napoli che finora ha palesato limiti nel riempire l'area ed inserirsi con i centrocampisti, sarà dura tenerlo fuori.