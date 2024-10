Lukaku, retroscena dal Belgio: il Ct ha insistito per convocarlo ma lui ha detto di no

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Sacha Tavolieri, giornalista belga "La situazione di Lukaku è complicata. Abbiamo notato tutti un cambio di direzione della Nazionale belga. Quando abbiamo chiesto perché Lukaku non fosse convocato, Tedesco ha detto che ha provato a convincerlo, ma lui ha detto no. Oggi Lukaku è la persona che sta dirigendo la cosa ed è un po' colpa di Tedesco.

Un caso simile a quello di Mbappé in Francia: l'allenatore ha paura del calciatore. A novembre verrà? Per ora, quello che si racconta è che Lukaku è il padrone e deciderà. C'è un problema di potere che non fa il bene della Nazionale, Lukaku fa quello che vuole, non va bene, il problema di dirigenza è veramente evidente. De Bruyne? Lui l'aveva già detto che non ci sarebbe più stato perché non ce la fa a sostenere i ritmi di troppe partite, comprese quelle con la Nazionale. Ancora una volta, il Belgio è d'accordo.

Ngonge? Un talento. In Belgio lo conoscono, ma sta attraversando un momento difficile, ha fatto solo 11' in Serie A. Può entrare nel modulo di Tedesco, è un'opzione interessante da vedere, ma non mi sembra un calciatore che può fare la differenza. Ho una curiosità personale nel vederlo, se saprà giocare contro l'Italia, sarà perfetto. Secondo me, avrà una chance nel secondo tempo. Non sappiamo chi giocherà all'esterno destro e come punta, senza Lukaku, quindi Tedesco sta lavorando per trovare la soluzione migliore".