Lukaku scaccia via le critiche: numeri importanti nonostante le poche occasioni

La gara con la Roma è stata decisa dal giocatore più atteso. Il Napoli ha portato a casa tre punti pesantissimi ed il contro-sorpasso a Inter, Atalanta e Fiorentina grazie alla zampata di Romelu Lukaku. Nonostante qualche critica di troppo nell'ultimo periodo, dovuta probabilmente alle aspettative, al livello altissimo di centravanti ammirati negli ultimi anni dalla piazza partenopea ed anche alla tipologia di gioco, l'attaccante belga continua ad incidere come pochi altri considerando il numero di occasioni a disposizione. Lukaku ad oggi, nonostante le prime due gare saltate e l'inizio a rilento per il discorso preparazione, è a quota 5 gol e 4 assist - quasi tutti pesantissimi - in una squadra che ha comunque l'attacco meno prolifico delle sei squadre d'alta classifica.

Decisivo in una fase offensiva zoppicante

Romelu Lukaku sta riuscendo a massimizzare un gioco non sempre molto offensivo. Il Napoli ha costruito chiaramente la propria classifica in primis con la solidità difensiva, collezionando numeri eccezionali per occasioni concesse agli avversari e ingressi in area, ma da contraltare c'è finora una fase offensiva piuttosto sofferta (settimo per produzione offensiva per xG e addirittura decimo per tiri totali e tiri in porta). 16 i tiri totali dell'attaccante belga (per intenderci Kean è già a 48 conclusioni, Retegui a 45 e Vlahovic ha avuto 43 possibilità al tiro per appena un gol in più) ed un 4.1 di gol attesi per gli xG riuscendo a produrre 5 gol e quindi concretizzando anche oltre quanto realmente avuto a disposizione.

Conte l'ha sempre difeso

Nel Napoli di Conte il centravanti non è solo un finalizzatore ma un elemento che a tutti gli effetti sviluppa il gioco. Al di là di gol e assist, Romelu Lukaku viene utilizzato molto nel gioco di sponda per sviluppare la manovra, in alcune circostanze i compagni si appoggiano a lui fin troppo rendendolo persino prevedibile, e per questo Antonio Conte fu chiaro: "Non va giudicato solo dai gol". E dopo la Roma s'è mostrato particolarmente soddisfatto che a decidere la gara sia stato il belga: "Lukaku? L'importante è creare situazioni per Romelu. Sono contento per i tre punti, ma anche per lui perché fin troppo buono e sente grande responsabilità nei miei confronti, nei confronti del club e dei tifosi, fin troppa".