Prima pagina Lukaku sfida Lautara, QS: "C'eravamo tanto amati"

Da compagni di squadra ad avversari in campo con lo scudetto sullo sfondo. Lautaro Martinez sfida l'ex nerazzurro Lukaku in un Inter-Napoli che vale il primo posto in classifica: "C'eravamo tanto amati", sintetizza QS nell'apertura della sua prima pagina.

Il quotidiano si concentra poi anche sui risultati delle italiane tra Europa e Conference League (vince la Lazio, mentre la Roma non va oltre il pari e la Fiorentina incassa il primo ko) e sull'infortunio di Morata, costretto a saltare la trasferta di Cagliari a causa di un trauma cranico.