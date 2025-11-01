Lukaku torna al Maradona: il belga è presente in tribuna

Da qualche giorno è tornato a Napoli Romelu Lukaku. Dopo un lungo periodo per lui in Belgio per curarsi dall'infortunio rimediato a Dimaro, il belga è tornato anche al Maradona per sostenere da vicino la squadra per la gara contro il Como di Fabregas. Tutto nell'attesa di rivederlo tra i convocati al più presto.