Foto Lukaku torna nella sua Anderlecht: assiste dal vivo a Belgio-Kazakistan

vedi letture

Presenza speciale al Lotto Park di Anderlecht per Belgio-Kazakistan: in tribuna c’è anche Romelu Lukaku. Il centravanti del Napoli, fermo per l'infortunio muscolare e costretto a diverse settimane di stop, non ha voluto far mancare il proprio sostegno alla Nazionale belga nelle qualificazioni al Mondiale 2026.

Per lui si è trattato di un ritorno “a casa”: lo stadio dell’Anderlecht, dove ha mosso i primi passi da professionista, lo ha accolto con tanti applausi. Lukaku ha seguito da vicino i compagni, prima sedendosi in panchina durante il riscaldamento e poi trasferendosi in tribuna, confermando ancora una volta il suo legame forte con la selezione e con i tifosi. Di seguito lo scatto.