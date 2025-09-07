Foto
Lukaku torna nella sua Anderlecht: assiste dal vivo a Belgio-Kazakistan
Presenza speciale al Lotto Park di Anderlecht per Belgio-Kazakistan: in tribuna c’è anche Romelu Lukaku. Il centravanti del Napoli, fermo per l'infortunio muscolare e costretto a diverse settimane di stop, non ha voluto far mancare il proprio sostegno alla Nazionale belga nelle qualificazioni al Mondiale 2026.
Per lui si è trattato di un ritorno “a casa”: lo stadio dell’Anderlecht, dove ha mosso i primi passi da professionista, lo ha accolto con tanti applausi. Lukaku ha seguito da vicino i compagni, prima sedendosi in panchina durante il riscaldamento e poi trasferendosi in tribuna, confermando ancora una volta il suo legame forte con la selezione e con i tifosi. Di seguito lo scatto.
Pubblicità
Notizie
Copertina FocusMonte ingaggi Napoli, Lukaku e De Bruyne i più pagati: la classifica completa di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com