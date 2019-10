Luperto pronto per la conferma, dubbio sui terzini per Ancelotti in vista della Spal

Carlo Ancelotti prepara la prossima formazione che scenderà in campo contro la Spal nella giornata di domani. Più che possibile, in difesa, la conferma di Luperto al centro (vista anche l'assenza di Manolas) con Koulibaly al suo fianco. Non ci saranno Mario Rui ed Hysaj, nemmeno convocati dall'allenatore, ed è quindi possibile ritrovare Ghoulam a sinistra con Di Lorenzo nuovamente dirottato a destra, anche se Malcuit scalpita per una maglia da titolare ed è probabile che la sua candidatura metterà in difficoltà Ancelotti fino a pochi minuti prima del match contro la squadra di Leonardo Semplici.