Lussemburgo-Portogallo, le formazioni ufficiali: solo panchina per Mario Rui

Sono state ufficializzate le formazioni di Lussemburgo-Portogallo, in campo alle ore 15. Ultima chiamata per Cristiano Ronaldo e compagni. Con una vittoria la selezione portoghese potrebbe qualificarsi a Euro 2020 senza dover tenere conto del risultato che maturerà nel pomeriggio tra Serbia e Ucraina con i serbi ancora in corsa. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici. Solo panchina per il terzino azzurro Mario Rui.

Lussemburgo (4-4-2): Moris; Jans, Chanot, Gerson, Carlson; V. Thill, Barreiro Martins, Skenderovic, Turpel; Rodrigues, Deville.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Ricardo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Danilo, Pizzi; Ronaldo, André Silva, Bernardo Silva.