Lutto in casa Totti: scomparso il padre Enzo, aveva contratto il Covid-19

Lutto in casa Totti. Oggi il dolore più grande per Francesco che ha perso il papà Enzo all’età di 76 anni, compiuti lo scorso maggio. Era affetto da gravi patologie, in ultimo era anche risultato positivo al Covid e ricoverato all’Ospedale Spallanzani. Sarebbe stato proprio Enzo a trasmettere al figlio la passione per i colori giallorossi, riporta RomaNews.eu.