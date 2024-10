Lutto in MLS: muore a 25 anni Holden Trent, portiere dei Philadelphia Union

Lutto nel mondo del calcio. All'età di 25 anni è morto Holden Trent, portiere dei Philadelphia Union. Non sono ancora note le cause del decesso del giovane estremo difensore. Il club statunitense, che milita in MLS, ha confermato la morte del calciatore tramite un comunicato ufficiale che riportiamo di seguito: Siamo sconvolti dalla straziante scomparsa di Holden Trent.

Sebbene fosse un giocatore meraviglioso e un agguerrito avversario, era soprattutto un figlio, un fratello, un fidanzato e un compagno di squadra devoto che rendeva migliori coloro che lo circondavano. Incarnava il vero significato di determinazione, dedizione e perseveranza, e ci mancherà profondamente. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla sua fidanzata e ai suoi amici. Per rispetto degli amici e della famiglia di Holden, non ci saranno ulteriori dichiarazioni in questo momento e chiediamo che la loro privacy sia rispettata mentre sono in lutto".